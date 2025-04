Alianza Lima cae en su debut en la Libertadores

El equipo de Néstor Gorosito no pudo de local ante un conjunto paraguayo que lo estudió bien y que estuvo con uno menos desde el minuto 70.

Alianza Lima perdió 1-0 ante Libertad en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025. Los ‘blanquiazules’ no pudieron hacer el juego al que habían acostumbrado a sus hinchas y no pudo arrancar con el pie derecho en el certamen Conmebol.

El único gol del encuentro lo anotó Gustavo Aguilar a los 52′ del segundo tiempo. El gol llegó en la única jugada colectiva que pudo hacer la visita. Guillermo Viscarra fue el gran responsable de que Alianza Lima no sufra una goleada. Estuvo firme durante todo el partido pero poco y nada pudo hacer en el gol.

Después, el conjunto paraguayo se quedó con 10 hombres por tonta expulsión de Hugo Martínez (68′) tras un manotazo a Garces. A pesar de la superioridad numérica no logró empatar. La propuesta del cuadro blanquiazul no fue la correcta. El Pipo Gorosito decidió sacar al Pirata Barcos y poner a Paolo Guerrero. El equipo buscó durante todo ese tiempo el centro hacia el Depredador.

El juego aéreo no se le da bien en este momento cosa contraria a Hernán. Guerrero no ganó ni una pelota por arriba. Creó algunas oportunidades con el balón en los pies pero sus compañeros no definieron bien. El equipo peruano también vió la roja con Guillermo Enrique, pero en la última jugada del encuentro en Matute. El lateral se perderá el próximo partido frente a Sao Paulo en Brasil. Renzo Garces y Carlos Zambrano también serán bajas para ese encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.