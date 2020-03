Alexi Gómez reconoció que la pasa bien en Alianza Lima

En medio de la para del torneo peruano a causa del coronavirus, muchos clubes vienen aprovechando el tiempo para darle al hincha algo innovador que pueda causar su entretenimiento en esta cuarentena.

En esa línea, mucho de los jugadores aprovechan sus redes sociales para mostrar cómo es que se vienen entrenando para no perder forma, mientras que otros para interactuar con sus seguidores. Tal es el caso de Alexi Gómez y Leao Butrón, quienes mediante la cuenta oficial de Alianza Lima realizaron una amena charla, donde develaron más una situación personal.

De esa forma, una de las respuestas que tal vez más sorprendió fue la de la ‘Hiena’, quien en su momento fue cuestionado por haber vestido con anterioridad la camiseta del eterno rival, Universitario de Deportes. Sin embargo, el propio jugador se encargó de decir que llegar al cuadro de la Victoria fue algo diferente que le tocó vivir.

“Alianza es algo muy diferente. Nunca pensé llegar a un equipo y sentirme muy bien. Hay un clima lindo, entrenamos feliz. Jamás me imaginé encontrar eso en una institución”, fue la revelación del lateral aliancista.

Agregó: “Desde la presentación me sentí bien. Me acuerdo que Duclós estuvo a mi costado y me decía que salte. Una presentación como la Noche Blanquiazul no lo había vivido nunca”.