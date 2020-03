¡Alerta total! OMS declara como pandemia al coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como pandemia el avance del coronavirus originado en China y prevé que en los próximos días aumenten los casos, así como el número de muertos y países golpeados. “Evaluamos que el covid-19 puede caracterizarse como una situación de pandemia“, anunció el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la sesión informativa de Ginebra sobre la epidemia de coronavirus.

El covid-19 es la segunda pandemia de este siglo, aparecida 11 años después de aquella de la gripe A/H1N1.

“La OMS ha evaluado esta epidemia día tras día y estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de difusión y gravedad y los niveles alarmantes de inacción”, añadió el funcionario.

También dijo que, en los días y semanas por venir, se prevé un aumento del número de casos, el número de muertos y el número de países golpeados”. Desde diciembre pasado, se infectaron en todo el mundo 124.101 personas en 113 países y territorios con 4.566 muertos, según datos de las áreas de Salud de diversas naciones. La cifra de sanados supera los 65 mil pacientes.

"Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza representada por este coronavirus. No cambia eso que la OMS está haciendo y no cambia lo que los países deberían hacer", añadió el jefe de la OMS. Como entonces, cada país tiene que responder con planes para gestionar la organización de hospitales y terapias, en línea con lo previsto por la OMS.