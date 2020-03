Alcalde “La franquicia del Miss Teen Universo Perú es mía”

Tras las declaraciones que brindó Jéssica Newton a la prensa respecto a que enviará a una de las ganadoras del “Miss Perú La Pre” al Miss Teen Universe, Diego Alcalde organizador del Miss Teen Universe Perú sostuvo que lo dicho por la ex reina de belleza es “totalmente falso”. La desmintió por haber señalado que él no tiene la franquicia del concurso más importante de jóvenes a nivel mundial.

Diego Alcalde le responde a Jéssica Newton

“El Miss Teen Universe es el único certamen, no hay otro. Alexander Montiel, presidente de este concurso tiene la marca registrada a nivel internacional . Y en Perú quien tiene la franquicia y autorización de elegir a las candidatas en nuestro país soy yo, no hay otra persona. Tengo como séptimo año consecutivo la franquicia y además documentos que me avalan“, señaló Alcalde Sangalli.

Finalmente, Diego Alcalde reveló que este 22 de marzo 34 candidatas de todo el país pelearán por el cetro del Miss Teen Universe Perú 2020 en el Teatro Chino de Jesús María. La ganadora nos representará en Colombia en marzo del 2021. y además se elegirá cinco más que participarán en otros concursos internacionales.