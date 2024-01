Alcalde de Miraflores prohíbe acceso al parque Grau

Declaró el lugar como zona intangible.

En una reciente sesión del Concejo Municipal de Miraflores, el alcalde Carlos Canales anunció la decisión de declarar el parque Grau, uno de los puntos destacados del malecón, como zona intangible del distrito. Esta medida tiene como objetivo destinar el espacio “exclusivamente” para la realización de homenajes a héroes nacionales.

Durante la sesión, el burgomaestre explicó la relevancia simbólica del parque Grau para el distrito y afirmó que se ha reservado exclusivamente para actividades que rindan homenaje a los héroes locales. La declaración surge como respuesta a una denuncia ciudadana presentada por el regidor Renato Otiniano.

Canales aclaró que no se ha erradicado a ninguna persona, sino que se les ha instado a trasladarse a otras áreas del malecón que cuentan con diversas actividades, incluyendo espacios para deportes. Subrayó que, si bien los deportes y el espacio público en el distrito están abiertos para todos, hay normativas que regulan ciertas áreas y actividades.

El alcalde destacó que hasta el momento no existen problemas con los residentes que practican yoga o zumba en el parque Grau. No obstante, enfatizó que en Miraflores no se permite que se hagan actividades que desatiendan las normativas establecidas.

En relación con la gestión anteriormente criticada por regular actividades deportivas y de reunión en áreas verdes, Canales informó que se llevan a cabo operativos diarios para prevenir el consumo de alcohol y sustancias tóxicas en los espacios públicos, especialmente en parques, el malecón y playas. Se está coordinando con la Policía para realizar intervenciones que incluyan la aplicación de multas y la publicación de personas que infringen las normas al consumir alcohol y sustancias prohibidas en el distrito.