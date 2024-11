Alberto Otárola denuncia red extorsiva en el Ejecutivo vinculada a Dina Boluarte

El exjefe de gabinete, Alberto Otárola, acusó a un grupo extorsivo dentro del Gobierno, señalando a Morgan Quero y Nicanor Boluarte.

El exjefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reveló la existencia de un presunto grupo extorsivo dentro del Ejecutivo, que incluiría a personas cercanas a la presidenta Dina Boluarte, como el ministro de Educación, Morgan Quero, y su hermano Nicanor Boluarte. Estas declaraciones surgieron tras la entrevista de Yazire Pinedo en el programa Panorama, donde la contadora confirmó un vínculo con Otárola durante su gestión, pese a que inicialmente lo negó.

Acusaciones de chantaje y manipulación

En su diálogo con Beto A Saber, Otárola denunció que Pinedo forma parte de una red dedicada a grabar a funcionarios para chantajearlos. Según Pinedo, habría sido amenazada por el expremier y la empresaria Karelim López, quien supuestamente intentó manipular su versión pública.

Visita de Morgan Quero y presiones

Otárola relató que en noviembre de 2023, el entonces jefe del Gabinete Técnico del Despacho Presidencial, Morgan Quero, visitó su casa para mostrarle un video comprometedor. Según Otárola, Quero le sugirió renunciar al cargo. «Me aconseja que deje el puesto, pero no cedí a lo que califico como un intento de presión por parte de una mafia que buscaba controlar sectores del Estado«, señaló.

El exjefe de gabinete asegura haber informado de la situación a Dina Boluarte, lo que derivó en su salida del cargo. Sin embargo, indicó que desde el Ejecutivo se promueven “acciones extrañas” contra él y otras figuras que buscan trabajar con independencia, calificando estas maniobras como un intento de aislar a la presidenta.

Críticas al actual Gabinete y nuevas acusaciones

Otárola no dudó en criticar al actual Gabinete, señalándolo como “peor que el de Pedro Castillo” y apuntando al ministro de Justicia, Eduardo Arana, como el verdadero “premier en la sombra”. También negó su relación con el caso “Rolexgate”, acusando al entorno de Boluarte de difamarlo para desacreditarlo.

“Ya no soy ministro, pero no me voy a dejar pisar el poncho por este grupo que solo busca aferrarse al poder hasta el 2026”, declaró. Además, expresó su descontento con su sucesor, Gustavo Adrianzén, afirmando que no ha mostrado cortesía desde su llegada al cargo.