Alberto Beingolea “Larriera no era técnico para Alianza Lima”

EN CHARLA CON EL MEN, ALBERTO BEINGOLEA, AFIRMA QUE LE FALTÓ CONOCER A SU PLANTEL

Por: Pablo Boggiano B.

Tras el título de campeón nacional conseguido por Universitario de deportes, diversas reacciones han generado contra tienda blanquiazul la pérdida del tricampeonato que como consecuencia ha traído el cese del entrenador Mauricio Larriera. Para el periodista deportivo Alberto Beingolea, el técnico uruguayo no terminó de conocer su plantel y catalogó de vergonzoso los hechos acaecidos en Matute el miércoles último e invoco a la dirigencia íntima a mejorar en la toma de decisiones.

-El partido del último miércoles fue bien ganado por la U, esto fue réplica del primer encuentro jugado el sábado pasado

Si, el sábado Universitario debió ganar y el miércoles también Universitario debió ganar.

.No gusto mucho que Larriera en la primera conferencia dijera que fueron sometidos

Dijo la verdad, a mí por el contrario me pareció que estuvo bien, dijo la verdad, se dio cuenta de las cosas, pero su respuesta en Matute no fue eficiente, al contrario, fue peor.

-¿Larriera era el técnico ideal para Alianza Lima?

A la vista de los resultados, no. Es fácil hablar cuando las cosas se dan, en todo caso se pensó en base a lo que había hecho en el fútbol uruguayo podía trasladar ese buen juego en Perú cosa que no ocurrió, me parece que no terminó de conocer el vestuario, no terminó de conocer el equipo que tenía.

-Es un reflejo de eso las declaraciones de Bryan Reyna que bastante molesto disparó contra el entrenador

No me parece que haya que alentar tampoco esas declaraciones, me parecen impertinentes. Un comentarista, alguien que ve las cosas desde fuera puede decirlo, pero que el jugador salga a decir eso no me parece lo ideal, sobre todo para un futbolista que está comenzando.

-Larriera no es más técnico de Alianza Lima, consecuencia de estos dos últimos partidos a pesar de la campaña: 7 victorias, 5 empates y una derrota

A ver, perdió su último partido nada más, hay resultados que son saca técnicos, el resultado del partido en Matute era sin duda un resultado saca técnico.

“EL COMUNICADO FUE VERGONZOSO”

-Lo que pasó post partido, que se apagaran las luces del estadio y que ahora todo el mundo se pase la pelota sin tener una versión fidedigna y clara

Fue una vergüenza que ya dio la vuelta al mundo, lamentablemente la reacción de la directiva de Alianza fue aún mayor, fue más vergonzosa, el tratar de negarlo, luego ser desmentidos por la policía y la fiscalía después y tras eso el comunicado del día jueves es una vergüenza, tanto que el propio Carlos Hiraoka del fondo blanquiazul ha tenido que salir a deslindar con ese comunicado. Yo lo lamento por la historia de Alianza lima, por la hinchada enorme, por lo que es la institución de Alianza Lima, lamento la actuación de los dirigentes que seguro no son todos, deben ser uno o dos que los están cubriendo y que habría que saber primero quiénes son porque su decisión fue vergonzosa, tenían en sus manos la seguridad de más de 30 mil personas y la pusieron en riesgo y después de eso, no reconocerlo y tratar de mentirnos a todos, de la manera como nos mienten a través del comunicado me parece que es muy lamentable.

-Hablando del Fondo Blanquiazul, efectivamente ha salido Hiraoka para convocar una junta de acreedores de manera urgente

Por eso, entre tanto desacierto de la directiva de Alianza, me parece que lo que ha hecho Hiraoka es lo correcto.

-¿Qué viene para Alianza ahora?

Los acreedores son los que tienen que tomar la decisión, que espero sea la mejor para el club, el problema de Alianza claramente no está en el comando técnico, aunque también, me parece que hay un problema en la directiva, en quien toma decisiones y las decisiones que han tomado en estas últimas 48 horas hacen ver que quien toma las decisiones en Alianza la toman muy mal, me da la impresión que por ahí tiene que comenzar a tomar decisiones, buenas medidas.

-¿Cuál debería ser el perfil del próximo técnico de Alianza?

Eso lo tendrán que decir los máximos dirigentes de Alianza Lima, que convendría, que tendría que evaluarse.

-Universitario es campeón nacional 2023, va a jugar Copa Libertadores ¿qué hacer para realmente competir?

Hay mucho que hacer, primero mantener el comando técnico, me parece que eso es fundamental. Segundo, mantener la base del equipo, me parece que también es clave; y tercero, atinar con los refuerzos, ya es ahora responsabilidad de Fossati, Fossati no armó este equipo campeón, supo con las piezas que tenía armar un equipo campeón, ahora va a tener que mostrarnos su sabiduría para apuntar bien y los refuerzos que la ‘U’ necesita, porque a pesar de la superioridad que mostró ante Alianza Lima, me da la impresión que eso no alcanza en la Copa Libertadores, necesita hacer algunos ajustes para la copa.