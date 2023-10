Aída Martínez quedó casi ciega

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la modelo Aída Martínez dio a conocer que perdió la visión debido al estrés laboral.

“Mi cuerpo me estaba dando anuncios y un día me desperté y ya no veía bien, veía como desenfocado, pensaba que iba a pasar hasta que mi panorama se me comenzó a nublar. Pero vino gradualmente hasta que mi cerebro no pudo más”, contó.

Por ello, tuvo que operarse de emergencia para frenar el avance de la enfermedad que le hizo perder un 93% de su capacidad visual.

“Después de la intervención ya se ha recuperado hasta el 12%. Yo tengo fe absoluta que me voy a recuperar”, acotó.