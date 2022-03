Ahora lo niega todo

Raúl Doroteo, congresista de Acción Popular, negó integrar el grupo denominado “Los niños”, el cual estaría integrado por legisladores de su bancada que son cercanos al presidente Pedro Castillo.

El parlamentario dijo que es falsa la versión dada por la empresaria Karelim López al Ministerio Público, según la cual tanto él como otros colegas de su grupo siguen las indicaciones del jefe de Estado.

“Lamento las declaraciones de esta presunta colaboradora eficaz y que nos involucra y daña nuestra honra. Quiero aprovechar y reafirmar mi posición, yo niego cualquier vínculo, no conozco a Karelim López ni a Bruno Pacheco”, aseveró.

En esa línea, Doroteo afirmó que jamás se ha reunido con el exministro de Transportes Juan Silva ni con ningún otro ministro o alto funcionario de este Gobierno.

“Nunca he visitado al Ministro de Transportes (Juan Silva, quien ya renunció) y cuando me lo he encontrado en el Congreso no hemos conversado. Tampoco me he reunido con otro ministro o alguna alta autoridad. Hemos ido a Palacio de Gobierno, es verdad, fuimos para llevar nuestra propuesta de bancada. Nosotros apostamos por dar gobernabilidad”, agregó.