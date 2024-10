Adrianzén: «Los resultados son buenos, pero no son los mejores»

Tras su conferencia de prensa, Gustavo Adrianzén señaló que la declaratoria de emergencia ha sido acertada y que «no se ha evaluado» la renuncia del ministro del Interior.

El presidente del Consejo de ministros Gustavo Adrianzén, consideró que los resultados desde la declaración del estado de emergencia en los trece distritos de Lima y uno en el Callao “son buenos”, sin embargo, precisó que “no son los mejores”.

LEE TAMBIÉN:

Ante ello, manifestó que los casos de criminalidad en el país “han decrecido” y que no siente “que la cifra se está desbordando”. “Sí se están dando los resultados, lo que pasa es que son progresivos. Nosotros quisiéramos entregar muchos mayores resultados, pero yo creo que estos se pueden ver, además, con cómo ha decrecido. Yo no siento que la cifra esté desbordando como en algunas ocasiones he escuchado”, señaló Adrianzén tras una conferencia de prensa.

“Lo dije ayer y lo repito hoy: los resultados son buenos, pero no son los mejores”, añadió. Tras lo mencionado, el jefe del gabinete ministerial, destacó que el arresto de Iván Quispe Palomino pone de relieve que el estado de emergencia decretado por el Gobierno en San Juan de Lurigancho, a raíz de la ola de extorsión y sicariato.

“A pesar de ello, hay una profunda mezquindad que niega que esto pueda considerarse también un éxito”, precisó. A pesar de ello, aseguró que el compromiso del Poder Ejecutivo “es seguir trabajando duramente para combatir la criminalidad”. «No descartamos que podamos incrementar algunos otros distritos dentro de la declaratoria de estado de emergencia, probablemente tengamos que hacerlo. Estamos tratando de contener la delincuencia en estos distritos que nos parecen ahora mismo los más preocupantes, pero si hubiese necesidad, por supuesto trabajaremos en la evaluación de este tema”, aseguró.