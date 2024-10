Adrianzén afirma que solo los informales han salido a las calles a protestar

El Premier, Gustavo Adrianzén, declaró que la situación en las calles está tranquila, pero se han reportado algunos disturbios en algunas vías de la capital

El primer ministro Gustavo Adrianzén minimizó el impacto del paro de transportistas del 10 de octubre en las principales vías de la capital. Afirmó que no se han registrado disturbios y exhortó a los ciudadanos con responsabilidades laborales a movilizarse sin preocupación. Sin embargo, pese a los reportes de altercados menores en la ciudad, Adrianzén destacó que la mayoría de unidades de transporte han operado con normalidad.

En declaraciones para Canal N, el premier señaló: “El Perú no se detiene, hemos demostrado una excelente conducta cívica. Tras la declaratoria de emergencia, la ciudad está en calma. No se han producido actos de vandalismo ni daños al patrimonio público o privado. Las unidades de transporte que han salido a trabajar lo han hecho sin inconvenientes“. Aunque reconoció la existencia de algunas trifulcas, confió en que no se generen más disturbios. También mencionó que tres personas fueron detenidas hasta el momento, destacando que las empresas formales de transporte continúan operando, mientras que los transportistas informales no han salido a trabajar debido a sus demandas insatisfechas.

Adrianzén defiende a Boluarte y acusa a los medios de “terrorismo de imagen”

Durante una rueda de prensa el 9 de octubre, Gustavo Adrianzén también acusó a los medios de comunicación de promover un “terrorismo de imagen” contra el gobierno de Dina Boluarte. El primer ministro defendió a la presidenta frente a lo que describió como la circulación de noticias falsas en redes sociales con el objetivo de desacreditar su gestión.

En su intervención, Adrianzén afirmó que las fake news buscan distorsionar la realidad, citando como ejemplo el paro de transportes del 10 de octubre. Aseguró que los transportistas formales no se sumarían a la protesta y mencionó que algunos medios tergiversan los hechos para crear incertidumbre.

“No podemos negar que se difunden noticias falsas con el propósito de desprestigiar al Gobierno y sus autoridades. Estas mentiras buscan generar caos y desestabilización“, sostuvo Adrianzén, refiriéndose a las declaraciones que vinculan a la presidenta con figuras como Andrés Hurtado.

El primer ministro concluyó que la estrategia de “terrorismo de imagen” utiliza falsedades para alarmar a la población y crear un clima de desconfianza. Además, insistió en que el transporte formal seguiría operando durante el paro del 10 de octubre, asegurando la normalidad del servicio.