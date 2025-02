Acusa a ‘otorongos’ de “montar show”

El expresidente Martín Vizcarra expresó su desconfianza en la imparcialidad del Congreso de la República tras la reciente aprobación de un informe por parte de la Comisión Permanente.

Dicho informe recomienda acusarlo ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades vinculadas a su gestión. Vizcarra, al referirse al proceso, aseveró que el objetivo del Congreso no es la justicia, sino más bien crear un «show mediático» que desvía la atención de los problemas reales.

«Lo que quiere el Congreso es show, es lo que quieren. No quieren que diga la verdad, no quieren investigar, quieren un show, pasen todo al Ministerio Público porque tengo la plena seguridad de que no hay absolutamente ningún delito«, manifestó Vizcarra.

Asimismo, aclaró que, aunque no se presentó a la citación de la Comisión Permanente, envió un documento reiterando su renuncia al derecho de inmunidad ante el juicio político.

El expresidente lamentó que en la práctica, el Congreso parezca priorizar el espectáculo político en lugar de investigar de manera objetiva los hechos que se le imputan. Al respecto, también destacó la diferencia de trato que se da a los casos que involucran a miembros del Congreso.