Acostumbrados a las amenazas

María del Carmen Alva, presiden­ta del Congreso, consideró que las últimas declaraciones de Vladi­mir Cerrón, según las cuales la convocatoria a una Asamblea Constituyente puede darse por una vía “pacífica o no pacífica”, forman parte una nueva “ame­naza” por parte del Gobierno.

“Bueno acá ya se archivó en la Comisión de Constitución [el proyecto de Asamblea Consti­tuyente], no sé si ese [el uso de una ‘vía no pacífica’] será el plan “B”, pero estamos tranquilos con lo que hemos hecho, acá estaremos, ya estamos acos­tumbrados a sus amenazas que vienen el Ejecutivo y del oficia­lismo, desde el primer día ha habido amenazas. El que nada debe nada teme, defendemos el fuero parlamentario. Acá nos van a encontrar”, manifestó en declaraciones ante la prensa.

“Más bien siempre ha habido un campaña contra el Con­greso, eso lo saben todos los peruanos”, agregó. Por último, dijo estar “optimista” en que la representación nacional podrá elegir a los seis nuevos integran­tes del Tribunal Constitucional.

Como se sabe, estas decla­raciones se dan luego que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señale en un evento de Perú Libre en el distrito de Carabayllo que “es­tamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica”.