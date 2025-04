Abuelitos aprenden inglés en taller gratuito de la Municipalidad de SMP

Los alumnos escuchan, leen y escriben en inglés. Este taller se dicta gratuitamente durante todo el año

Para estudiar no hay edad. Con esta frase un grupo de adultos mayores que forman parte del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), de San Martín de Porres, acuden entusiasmados a recibir las clases de inglés que ofrece la gestión del alcalde Hernán Sifuentes en un taller gratuito impulsando la educación y cultura entre sus vecinos. Aprendiendo desde el verbo to be, los saludos, las profesiones y oraciones completas en inglés, los vecinos de la tercera edad derrochan ganas de aprender en cada sesión.

“Es un orgullo ver a nuestros adultos mayores aprendiendo clases de inglés en nuestros talleres gratuitos en el CIAM. Esta es una muestra de que cuando uno tiene ganas y se esfuerza por estudiar lo puede lograr, así como nuestros adultos mayores”, expresó el alcalde Hernán Sifuentes.

El taller de inglés es dictado por la profesora Yolanda Bustamante en la sede del CIAM de la Municipalidad de San Martín de Porres, ubicado en calle Las Violetas. Con material educativo como separatas, libros y fotocopias en el aula; así como material audiovisual (videos) para la casa, vía WhatsApp, los alumnos reciben sus lecciones y desarrollan las tareas respectivas. Al finalizar el curso salen aprendiendo listening, speaking, writing and reading y reciben una constancia de participación.

“Muchos alumnos estudian con el fin de aprender. Aquí encuentran una buena opción, ahora tienen más tiempo (para estudiar) y entusiasmo. Yo, como profesora, trato de motivarlos a que aprendan y practiquen más. Felicito a la Municipalidad de SMP por brindarle a los adultos mayores la oportunidad de ser mejores como personas”, expresó la maestra.

Los alumnos aprenden inglés por diferentes razones: estar en un ambiente interactivo, viajar, comprender a sus familiares que viven en el extranjero o, simplemente, estudiar ya que antes no pudieron hacerlo por motivos personales.

Entre los presentes encontramos a Amalia Gutiaga (65) quien relató que años atrás no pudo continuar estudiando por temas familiares, pues el tiempo ya no le alcanzaba, aunque siempre tuvo la ilusión de volver a estudiar y aprender. “Tengo a mi hijo que habla muy bien inglés y, pues se me dio por aprender. Tenemos la oportunidad de tener en el CIAM una magnífica docente y me gustan sus clases. Estoy aprendiendo mucho”, sostuvo muy contenta la vecina.

Actualmente, los alumnos están en la etapa de las presentaciones personales. “My name is Amalia. I´m from La Libertad and I am student english”, expresa Amalia.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que me siento más tranquila y estoy aprovechando con el tiempo en estas clases. Cualquier edad es importante para estudiar. Cada día aprendemos y los invito a todos los vecinos y a esas personas venir a este taller”, concluye la señora Amalia.

Por otro lado, el vecino Etel Dávila (67) se mostró muy agradecido con el municipio sanmartiniano por brindar este tipo de talleres para que el adulto mayor socialice más y se integre en cursos de suma importancia. “I Am Etel Dávila. I´m from Lima. I´m 67 years old. The class is very importante to student. Greetings to the people of San Martin de Porres”, nos dice.

“A los vecinos de San Martín de Porres, que se integren a este grupo de trabajo de talleres de inglés para estar a la altura a otros distritos”, finalizó.