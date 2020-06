Abogado de empresario chileno acusa a fiscal Pérez

A pesar que hoy se realizará la audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal de prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, el abogado del empresario chileno, Percy García, cuestionó al fiscal José Domingo Pérez por las últimas declaraciones que brindó sobre su patrocinado.

El pasado jueves, Pérez informó que el exgerente municipal José Miguel Castro se acogió a la colaboración eficaz y en su primer testimonio comprometió a Sepúlveda y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski con el incremento a US$700 millones de la inversión del proyecto Rutas de Lima, a cargo de la empresa Odebrecht.

“No sé si es por ignorancia, porque el fiscal Pérez no conoce la estructuración financiera (…) es claro que no tiene la foto completa, suelta hipótesis sin explicación, lo dicho por Castro no está corroborado”, manifestó García a un ,medio local.