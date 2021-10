Abogado de Bermejo jura que no hay conflicto de intereses

El abogado Ronald Atencio, quien en la víspera visitó el despacho del ministro del Interior, Luis Barranzuela, afirmó este martes que fue invitado para asumir la defensa el titular del Mininter en el caso de la azucarera Tumán y negó que exista un conflicto de intereses por su vinculación con el parlamentario de Perú Libre, Guillermo Bermejo, a quien defiende en un juicio por su presunta vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

“No he ido a representar ningún interés personal, ni del señor (Vladimir) Cerrón, ni de (Guillermo) Bermejo“, dijo a RPP Noticias.

Leer también [Con insistencia se busca “equilibrio de poderes”]

Atencio afirmó que el juicio del congresista Bermejo se encuentra en juicio oral, etapa en la que, aseguró, no interviene la Policía Nacional, y por lo tanto no podría haber ninguna injerencia del ministro del Interior. Además, señaló que el único testigo policía en el caso rindió su testimonio con anterioridad. “No existe ningún tipo de conflicto de intereses“, enfatizó.