6 de mayo culmina postulación por últimas 3024 becas integrales

Este viernes 6 de mayo vence el plazo para postular por las últimas 3024 becas integrales adicionales que se otorgarán este año para estudiar una carrera con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano. Se trata del segundo momento de postulación del concurso 2022, recordó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Los preseleccionados que no postularon en el primer momento o que resultaron no seleccionados o no aptos o no aceptaron la beca podrán postular en el segundo momento del concurso, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las bases. Para ello, tendrán que ingresar nuevamente al Módulo de Postulación para la Selección (Sibec) desde esta página web y completar los requisitos solicitados.

Requisitos que deben cumplir los preseleccionados para postular por la beca: Haber ingresado a una Institución de Educación Superior (IES), sede y programa de estudios elegible por el concurso. Haber culminado la secundaria en la Educación Básica Regular (EBR) o Alternativa (EBA) o Especial (EBE). Los postulantes de la modalidad Beca 18 Ordinaria deben acreditar condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh del Midis. Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.