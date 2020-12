4 razones por las que el trading de Bitcoin es mejor que las acciones

Durante más de una década, hemos visto que Bitcoin se está convirtiendo en una moneda global; suena increíble, pero, ¿es tan interesante?

No podemos decir que sea muy fácil operar con Bitcoin, pero lo que sí podemos afirmar es que al menos es más fácil que operar con acciones. La gente se está moviendo gradualmente hacia la moneda digital o la moneda sin papel; te ayudará a hacer trading de una mejor manera.

Pero a menudo me preguntan por qué digo que operar con Bitcoin es mejor que las acciones; por eso decidí contarte mis razones.

4 por las que el trading de Bitcoin es mejor que las acciones

No voy a decirte que como yo lo hice y lo encontré menos riesgo, entonces solo por eso te sugiero que hagas lo mismo. Prefiero darte una prueba sólida de las razones por las que elijo Bitcoin para operar.

La volatilidad de la criptomoneda

Las criptomonedas son realmente nuevas para la economía mundial; han existido por un muy corto plazo y aún no están listas para enfrentar todo lo que pueda surgir en su camino hacia el trading. Las criptomonedas han sido testigos de una volatilidad significativa en la naturaleza. Habiendo hablado sobre la volatilidad de Bitcoin, también me gustaría mencionar la estabilidad de las criptomonedas. Las criptomonedas son más estables que las acciones; es porque la nueva tecnología que soporta la criptomoneda es muy efectiva. Esto es lo que hace que la moneda esté en la parte superior de la lista de preferencias.

De hecho, la volatilidad de la criptomoneda la hace más interesante, y los inversores que están dispuestos a correr el riesgo la prueban porque es como una oportunidad de oro para enriquecerse en una noche.

Horario del mercado

No hay horarios de mercado particulares para Bitcoin; como sabes, está completamente descentralizado. No hay gobierno, y las transacciones se realizan de persona a persona o tal vez de billetera en billetera. No hay hora para hacer nada con tu Bitcoin. Es tu Bitcoin, y puedes hacer lo que quieras, y la infraestructura sigue siendo la misma, solo se cambia la hora. Este factor atrae a más inversores a Bitcoin.

Liquidez

La liquidez de la criptomoneda es lo mejor; casi no lleva tiempo convertir una criptomoneda en efectivo. Es casi sin esfuerzo por todos los medios. En la mayoría de los otros casos, como bonos, acciones o incluso oro, se necesita mucho tiempo para hacerlos líquidos, pero en el caso de Bitcoin u otras criptomonedas, casi no se requiere tiempo. La liquidez es la razón por la que se considera que Bitcoin es mejor que las acciones. Personalmente, siempre he usado Bitcoin y nunca lo encontré difícil de usar en la vida diaria.

Más conveniente

Dejando de lado todas las demás cualidades, Bitcoin y otras criptomonedas son mucho más fáciles de usar, en lugar de cualquier moneda fiduciaria o moneda tradicional, cuando se trata de usarlas a través de las fronteras. A menudo, cuando viajas al extranjero, necesitas pensar y repensar cómo vas a convertir tu dinero en el dinero de ese país en particular. Pero sorprendentemente, en el caso de Bitcoin, eso no un problema. Puedes utilizar el mismo Bitcoin o criptomoneda en cualquier parte del mundo.

Si tiene bitcoins en tu bolsillo, puedes comenzar a usarlos fácilmente donde quiera que vayas, y casi en todos los países del mundo aceptan Bitcoin.

Conclusión

Si deseas sentir la diferencia después de usar Bitcoin, debes iniciar sesión hoy en Registrate. Después de haberlo usado durante años, también escuché a mis amigos hablar mal sobre Bitcoin porque realmente no conocen sobre el tema. Por eso es importante mantenerse al día para aprovechar sus ventajas.