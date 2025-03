¡28 de marzo se paga reintegro 3 de Fonavi!

PRESIDENTE FONAVISTA PIDE AL MEF ASISTA A FIRMAR RESOLUCIÓN PARA ARRANCAR TODO

Buenas noticias sobre los pagos del Fonavi. La siguiente devolución para ex fonavistas, la del Reintegro 3 (o Tercer Grupo de Reintegro), ha sido reconfirmada para la última semana de marzo, según pudo revelar Luis Luzuriaga, presidente de la Comisión Ad Hoc. Pero no solo eso, sino que también dio la fecha tentativa en que los ex aportantes al extinto fondo de vivienda podrían estar cobrando sus aportes.

SE ESTIMA QUE EL PRÓXIMO VIERNES 28 DE MARZO el Banco de la Nación empiece el nuevo pago a los incluidos en padrón del Reintegro 3. Asimismo, Luzuriaga detallo las fechas de todas las etapas que tomaría el proceso para implementar esta primera devolución del año.

“Entre el jueves 20 y lunes 24 de marzo deberán llevarse a cabo dos sesiones para la exposición y aprobación de los informes relacionados a la conformación del padrón, del monto a devolver como pago a cuenta y la resolución administrativa que aprueba el tercer grupo de pago del reintegro”. Sin embargo, “todo esto ocurrirá si la PCM observa estrictamente los días para las reuniones”, señaló.

LOS PASOS FALTANTES DEL REINTEGRO 3

Como recuerda Luzuriaga, “EL CRITERIO QUE SE CONSENSÓ EN LA SEGUNDA SESIÓN DE ENERO FUE QUE EL GRUPO [REINTEGRO 3] SE CONFIRMARÍA CON LOS DE 70 AÑOS A MÁS, VIVOS, Y 90 AÑOS A MÁS, FALLECIDOS, [CONSIDERANDO] EDADES CUMPLIDAS AL 31 DE MARZO DE ESTE AÑO”.

Ha habido un poco de silencio desde la Comisión Ad Hoc dado que NO SE ESTABA SESIONANDO POR FALTA DE UN REPRESENTANTE DEL MEF; sin embargo, ya entre el 20 y 24 de marzo deberán llevarse a cabo dos sesiones donde se realizaría la exposición y APROBACIÓN DE LOS INFORMES RELACIONADOS A LA CONFORMACIÓN DEL PADRÓN, SE CONFIRMARÍA EL MONTO TOTAL A DEVOLVER COMO PAGO A CUENTA Y DEBERÁ VERSE TAMBIÉN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE APRUEBA ESTE PAGO, el último presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría Técnica de apoyo a la comisión.

Con esto, Luzuriaga da las fechas tentativas que debería seguir cada proceso de implementación del pago, que se cumplirían si se da apoyo de la PCM:

SI EL LUNES 24 DE MARZO EN LA TARDE SE ENVÍA AL DIARIO OFICIAL EL PERUANO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA SU PUBLICACIÓN AL DÍA SIGUIENTE, PERO, ADEMÁS SE PODRÍA TAMBIÉN AUTORIZAR A LA PCM QUE ESE MISMO DÍA TRANSFIERA AL BANCO DE LA NACIÓN LA TRAMA DEL PADRÓN DEL TERCER GRUPO DEL PAGO DE REINTEGRO, ASÍ COMO DEL DINERO

LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU PUBLICACIÓN, O SEA QUE SE PUBLICARÍA EL MARTES 25 Y CORRERÍA EL MIÉRCOLES 26 DE MARZO

CON ESTO, LOS DÍAS DEL MARTES 25, MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27 DE MARZO EL BANCO DE LA NACIÓN PODRÍA INCORPORAR A SU SISTEMA EL PADRÓN Y EL DINERO QUE CORRESPONDE A CADA EXFONAVISTA

ASÍ, EL VIERNES 28 DE MARZO PODRÍA ESTAR EMPEZÁNDOSE A PAGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL REINTEGRO 3 EN ESTA ENTIDAD

¿MEF PODRÍA “SALTARSE” FECHA DE PAGO?

Sin embargo, Luzuriaga señala que la PCM “SIEMPRE NOS TIENE ACOSTUMBRADOS, CON LA ‘COMPRENSIÓN’ DE LA MAYORÍA, REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO, A SALTARSE LAS FECHAS Y DILATAR EL INICIÓ DE LOS GRUPOS DE PAGO”.

Luzuriaga Garibotto recalcó que cronograma no se puede alterar y debe cumplirse con los pagos bimensuales “VIENE EL REINTEGRO DE 70 AÑOS A MÁS, LUEGO VIENE LOS DE 60 AÑOS, DE 65 A 69 Y DESPUÉS VIENEN LOS DE 50 AÑOS PUES, Y LOS QUE HAN SIDO EVALUADOS, VAMOS A TRATAR DE HACER LAS GESTIONES NECESARIAS POR NUESTROS CANALES, SE SUPERE LO DEL PODER JUDICIAL, SABES QUE UNA LEY LE SUPERA, LO QUE HA HABIDO AHÍ ES SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA, ENTONCES ESA MATERIA JUDICIAL SE CAE, ENTONCES VAMOS A CONTINUAR LA EVALUACIÓN, EN ESTE TERCER REINTEGRO VAN A SER MÁS O MENOS 186 MIL FONAVISTAS, NO HEMOS HECHO NINGUNA DISCRIMINACIÓN LA RESPECTO, DEBEN SER DE 186 MIL A 190 MIL APROXIMADAMENTE, DE 70 AÑOS A MAS Y FALLECIDOS, DE 90 A MÁS, SE VA A DETERMINAR TODAVÍA CUANTOS VAN A SALIR CON EL CÁLCULO DE SUS APORTES MEDIANTE LA FORMULA Y CUANTOS VAN A SALIR CON SUS ACTUALIZADOS, SUS APORTACIONES, ESO NOS VA PERMITIR DETERMINAR EL VALOR DEL PADRÓN, LA CANTIDAD DE DINERO QUE SE VA A NECESITAR, ESTA LISTA DEBE SALIR EN EL MES DE MARZO, TODA VEZ QUE EMPEZÓ EL 20 DE DICIEMBRE EL GRUPO 21, Y EL BANCO DE LA NACIÓN NOS HA PEDIDO UN ESPACIO DE 2 MESES ENTRE GRUPO Y GRUPO, TENIENDO EN CUENTA QUE ES ENERO, FEBRERO, MARZO DEBE ESTAR SALIENDO EL GRUPO 3 DE REINTEGRO” sostuvo el máximo representante de los fonavistas.

LOS DETALLES DEL REINTEGRO 3

Irá para fonavista titulares que fueron parte de los grupos de pago del 1 al 19

Los beneficiarios deberán tener 70 años o más, al 31 de marzo de 2025

Los beneficiarios no deben haber sido parte de los grupos de pago del Reintegro 1 y 2

Para el caso de los herederos de fonavistas fallecidos, el titular por el que cobran la devolución debería tener 90 años a más a la fecha del 31 de marzo de 2025.

Se pagarán montos desde S/40 y sin tope.

TU PAGO ESTÁ EN CAMINO Y CADA VEZ MÁS CERCA.

