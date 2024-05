20 increíbles destinos para mujeres que les gusta viajar solas

La tendencia del “solo travel” fomentado mayormente por las mujeres sigue elevándose, al ser ellas las que más disfrutan

Uno de los lujos que una persona se puede dar claramente es el de viajar. No hay nada como explorar una nueva ciudad. conocer sus culturas y tradiciones, comer, comprar y alojarte donde quieras, sin ataduras ni responsabilidades. A menudo las personas piensan que una mujer que viaja sola es señal de que algo no esta bien en su vida, lo suelen relacionar mayormente con problemas de pareja, separación, agotamiento y otros. No se les puede ocurrir que a lo mejor solo necesitan un tiempo dedicado solo a ellas mismas en las que puedan desconectarse de su rutina y vivir su propia aventura.

Hace poco un estudio de Booking.com, destacó que el 84% de los viajeros solitarios en todo el mundo son mujeres, y el 55% de todas las búsquedas en Google relacionadas con “viajes en solitario” son realizadas mayormente por mujeres de la generación millenial. La tendencia del viajar se ha vuelto un boom entre las jóvenes, no importa si tienen 18 o 25, incluso casi 30 años, no hay una edad para seguir recorriendo el mundo como mejor te plazca. Todas las mujeres jóvenes en estos tiempos ahorran su dinero para emprender ese viaje tan soñado.

Entre los destinos que estas mujeres eligen para hacer su “solo travel” destaca el continente europeo, Según las datas el principal destino es Hamburgo, repleta de historia y cultura, esta ciudad portuaria es conocida por sus pintorescos canales, su exquisitos mariscos y su bella arquitectura. Además, alberga el mayor distrito de almacenes del mundo, Speicherstadt, protegido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad portuaria tiene una vibras románticas y cálidas.

Múnich es la segunda, clasificada como la octava ciudad más segura del mundo, esta ciudad alemana promete a las viajeras solas espacios verdes, encanto urbano y un viaje culinario memorable.

Edimburgo, en Escocia ocupa el tercer lugar, el año pasado fue coronada como la mejor ciudad del mundo para conocer, Reconocida por su rico patrimonio cultural, sus edificios con diseño góticos, sus calles adoquinadas de ensueño y sus atracciones históricas, Edimburgo es un hermoso lugar para escaparse. Aunque cada vez la lista sigue incrementando, por otros países europeos, como Italia que otra gran opción para las viajeras, estos tres han sido los principales destinos elegidos para realizar este tipo de viaje en solitario.

No queremos dejar de subrayar que viajar sola puede ser una experiencia que nos puede nutrir mucho especialmente en como vemos y percibimos la vida. Pero eso también implica saber cubrirte tu propia espalda, y ser precavida por las zonas donde pienses transitar, por mas que estemos en Europa o el cualquier parte del mundo, siempre debemos ser cautelosas.