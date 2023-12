1xBet presenta los 10 escudos más inusuales del fútbol

La casa global de apuestas 1xBet presenta los diez logotipos de clubes de fútbol menos comunes y, a veces, divertidos, pero insta a no reírse de sus fanáticos- ellos aman a sus equipos tanto como usted. Además, un emblema controversial puede transformarse en legendario y reconocible.

AFC Bournemouth (Inglaterra)

Podría ser un excelente anuncio de gel para el cabello, e incluso sabemos quién podría anunciarlo mejor que nadie. Sin embargo, el modesto Bournemouth no cuenta con las finanzas de los jeques saudíes, pero puede estar orgulloso de su original emblema. Presenta una representación pseudo-antigua del exdelantero del Bournemouth, Dickie Dowsett, quien jugó para el club de 1957 a 1962 y una vez anotó un impresionante cabezazo contra el Aston Villa. Este legendario momento se convirtió en la base histórica del logotipo. Esperamos que el artista haya embellecido un poco la realidad, porque en la vida real, con una trayectoria tan extraña, solo puedes marcar un gol en rugby.

Bari (Italia)

En 1928, un periodista de Bari invitó a los residentes locales a idear un nuevo logo para su equipo favorito. Los apulianos terminaron eligiendo entre un gallo y un petirrojo, y en una lucha dramática, ganó la primera opción. El resultado superó las expectativas más descabelladas de los tranquilos provincianos. Durante casi cien años, el gallo se ha convertido en uno de los emblemas de fútbol más memorables y ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como un tesoro cultural de la región italiana.

Ilves (Finlandia)

Este escudo debería asustar a los rivales, pero provoca sentimientos encontrados. El lince en el logotipo del club de Tampere parece estar asustado por algo y necesitar ayuda psicológica. Una mirada humana loca y una boca ligeramente abierta en un grito silencioso hacen que cualquier activista por los derechos de los animales se preocupe por él. Hagamos una suposición cautelosa de que incluso el triste tigre del antiguo logotipo del Hull City no puede competir con esta obra maestra del arte fino.

Benevento (Italia)

En la temporada 2017/2018, el club Benevento ascendió a la Serie A por primera vez en su historia, pero fue recordado no por su rendimiento sino por su emblema original. La bruja en una escoba es un homenaje a las antiguas leyendas. Se creía que en el siglo XIII, esta ciudad, ubicada cerca de Nápoles, era un lugar de encuentro favorito para todo tipo de espíritus malignos, y brujas de toda Italia se reunían allí para el aquelarre. Hoy en día, el símbolo recibió inesperadamente una interpretación diferente. Los colores amarillo y rojo del club recuerdan sospechosamente al uniforme de la casa Gryffindor de la serie de fantasía de Harry Potter. ¿Quizás deberían intentar jugar al Quidditch?

6. FC Santa Claus (Finlandia)

Sí, esto no es una broma, este equipo realmente existe y tiene su sede en Rovaniemi, la capital de Laponia. El club colocó al residente más famoso de este particular lugar en su emblema. El humilde FC Santa Claus de la 4ª división de Finlandia probablemente tiene el superpoder de derrotar a sus rivales en Navidad, pero afortunadamente, nadie lo sabrá – el fútbol invernal en el Círculo Polar Ártico es riesgoso para la vida.

Genoa (Italia)

¡Continúa el carnaval de logotipos italianos! A primera vista, el emblema del famoso club de Liguria no levanta sospechas. El grifo es una imagen popular en la Edad Media y es muy adecuado para el club de la antigua Génova. Pero el diablo está en los detalles. Observa los extraños contornos del cuerpo de esta criatura. Parece menos un león con cabeza de águila y más un enorme gorrión con cintura delgada y patas felinas. Hoy en día, el 9 veces campeón italiano ha cambiado ligeramente el animal en el logotipo, y ahora se ve más amenazante.

4. Bohemians Praha 1905 (República Checa)

Podría ser un gran logotipo para un club de Melbourne o Sídney, ¿verdad? Cualquier futbolista australiano llevaría orgullosamente el logotipo del canguro en la camiseta. Pero los dueños de este lindo emblema verde se encuentran a miles de kilómetros de los hábitats de los marsupiales. En 1927, el club checo Vršovice realizó una gira por Australia, cambiando el nombre del club a “Bohemians”, que resulta más fácil de pronunciar. Después del último partido, los australianos agradecidos regalaron a los checos dos canguros, y estos los donaron al zoológico de Praga. A todos los Bohemians les gustó tanto esta historia que pronto colocaron la imagen del animal en su logotipo.

Changchun Yatai (China)

¿Quién está representado en el emblema de este club chino, hay alguna variante? La criatura con la pelota simultáneamente se asemeja a un cerdo, a un ciervo, a un gato y a los tres hermanos gemelos del dibujo animado DuckTales. Parece que el diseñador no entendió lo que el cliente quería, pero no quiso perder el contrato, así que combinó todas las opciones de boceto en esta obra maestra. El escudo extremadamente extraño no impide que Changchun Yatai actúe con éxito en la Superliga China, y en 2007, el club incluso se convirtió en campeón.

2. ASA Targu Mures (Rumania)

Nada inusual, sólo es un oso en armadura de caballero atravesando su cabeza con una espada. No, lo entendimos todo mal, ¡y pedimos disculpas! Si estudias cuidadosamente esta obra maestra, puedes ver que una persona sin cabeza detrás de escena sostiene la cabeza cortada de un oso en una espada. Entendemos que esta versión no es ideal, pero no tenemos otra. El club rumano Târgu Mureș ganó la Supercupa României en 2015 y jugó en la Europa League, pero ¿a quién le importa cuando tu logotipo parece una escena de una película de terror?

1. SC Faetano (San Marino)

La capacidad de reírse de uno mismo es una cualidad de las personas fuertes. En San Marino, había todo un equipo de valientes que no se avergonzaban de admitir que el balón rebota entre ellos como rebota en los árboles. ¿O lo hemos mezclado todo, y este emblema no tiene nada que ver con las habilidades futbolísticas? Quizás el diseñador del escudo simplemente era un fanático de largo tiempo de El Señor de los Anillos tratando de infundir temor a los majestuosos Ents en los rivales de su equipo. En este caso, el plan no funcionó: ahora el SC Faetano lucha por sobrevivir en el no tan aclamado Campeonato de Fútbol de San Marino.

