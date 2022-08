Zelensky pidió a la comunidad internacional prohibir la entrada de los ciudadanos rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pidió a todos los países de la comunidad internacional que prohíban la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos territorios en un renovado intento por evitar la anexión de Moscú de territorios ucranianos.

“Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad” dijo el presidente ucraniano

El mandatario inidicó en una entrevista concedida al diario estadounidense The Washington Post que las “sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras” a los rusos.

“Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad”, sostuvo.

Sus palabras llegan después de que varios líderes rusos hayan defendido la idea de llevar a cabo referéndum de anexión en regiones ucranianas como Kherson y Zaporiyia de cara a mediados de septiembre con el objetivo de “legitimar los reclamos de Rusia sobre algunos territorios”.

Zelensky señaló que “hay que obligar a los rusos a volverse a Rusia” para que “lo entiendan”.

“Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este Gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra”, lamentó. “¿No quieren este aislamiento? Están diciendo a todo el mundo que debe vivir según tus reglas. Entonces vete y vive allí, bajo esas reglas. Esta es la única forma de tener influencia sobre (Vladimir) Putin”, agregó.

El martes, Zelenski recordó el inicio de la guerra rusa contra Georgia en 2008 y matizó que aunque “es necesario hablar de lo que pasó”, es más importante debatir sobre lo que se puede hacer para “evitar que las guerras estallen”.

RESPUESTA RUSA

El Kremlin tachó el martes de irracional el llamamiento del presidente ucraniano para que se prohíba a todos los rusos viajar a Occidente, diciendo que Europa tendría que decidir en última instancia si quiere pagar las facturas de los “caprichos” de Zelensky.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que no había ninguna posibilidad de aislar a los rusos del resto del mundo, y cuestionó que Europa deba seguir apoyando a Zelensky.

“La irracionalidad de su pensamiento en este caso se sale de la escala”, dijo Peskov en una conferencia telefónica con periodistas. “Esto sólo puede ser visto de forma extremadamente negativa. Cualquier intento de aislar a Rusia o a los rusos es un proceso que no tiene perspectivas”.

Tarde o temprano, Europa “empezará a preguntarse si Zelenski lo está haciendo todo bien, y si sus ciudadanos deben pagar por sus caprichos”, añadió Peskov.

EL GRUPO WAGNER RECLUTA CONVICTOS

Yevgeny Prigozhin, el fundador de la milicia de mercenarios Grupo Wagner conocido como el “chef de Putin”, recorrió personalmente las prisiones rusas para reclutar a 1.000 convictos para luchar en Ucrania, informó un sitio web de la oposición rusa.

Junto con la organización benéfica Russian Sitting, que apoya a las familias de los convictos, el sitio web de noticias Verstka dijo que el Grupo Wagner había persuadido a hasta 1.000 delincuentes rusos de 17 prisiones para que se inscribieran para luchar en Ucrania a cambio de un salario y un indulto presidencial.

“Tres presos dijeron a los activistas de derechos humanos que el empresario Yevgeny Prigozhin supuestamente vendría a la colonia”, informó el medio opositor.

Los reclusos que hablaron con activistas de Russia Sitting dijeron que el estado físico y la lealtad para “defender la Patria” eran los principales criterios de los reclutadores del Grupo Wagner.

“En primer lugar, los reclutadores muestran interés en los condenados por asesinato y robo”, informó Verstka, citando a los presos. “Los presos en prisión por delitos de drogas y sexo normalmente no son seleccionados”.

Después del voluntariado, los posibles reclutas criminales también reciben una prueba física inmediata para ver si pueden hacer frente a las tensiones de la vida como mercenarios.

“Los reclutadores de Wagner rechazan a personas mayores y con enfermedades graves. Para verificar, se les pide que hagan flexiones en el piso, abdominales y otros ejercicios físicos”, dijeron los reclusos a Verstka.

Solo entonces son enviados desde su prisión al entrenamiento básico y luego al frente en Donbás, la región oriental donde residen separatistas respaldados por Rusia.

Wagner ofrece a los reclutas un salario mensual de 200.000 rublos (3.200 dólares), un indulto presidencial y el llamado “pago del ataúd”, es decir la cobertura de los costos del funeral, a la familia del mercenario si lo matan.

Sin embargo, Russia Sitting ha advertido a los reclusos y sus familias que las promesas de Wagner son legalmente imposibles de hacer cumplir y que no se debe confiar en ellas.