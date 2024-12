Yiddá Eslava: «Ya no voy a callar más»

La expareja de actor argentino, detalló todos los graves insultos recibidos en una comisaría, anunciando que tomará medidas legales contra María Laura por el delito de difamación.

La actriz Yiddá Eslava, ofreció una reveladora entrevista ante el programa de Magaly Tv: La Firme, en donde detalló las situaciones delicadas relacionadas con su expareja, Julián Zucchi, y su ex suegra María Laura.

Tras el diálogo que sostuvo con la presentadora de televisión Magaly Medina, la influencer y madre de dos niños, compartió su dolor ante las graves acusaciones que ha tenido que enfrentar, especialmente tras un incidente ocurrido en una comisaría, en donde Zucchi, la habría llamado “trastornada y desquiciada”.

Asimismo, Eslava, visiblemente afectada, confirmó que no podía seguir callando más y que ahora tomaría cartas sobre el asunto con el fin de defender su integridad. “Ya no voy a callar más, ya no voy a tolerar más situaciones. Es hora de defenderme”, indicó, añadiendo que había tratado de resolver sus conflictos de manera pacífica, sin embargo, las circunstancias la habían llevado a tomar decisiones más drásticas.

“Es lamentable porque se ha puesto en riesgo emocional a los niños. Los niños del espectro autista tienen un vínculo muy fuerte con las personas que los cuidan, y cambiar de ambiente o ver situaciones como las que vivimos es un proceso muy complejo para ellos”, mencionó Yiddá Eslava.