Yenifer Paredes se aferra a lo último

El abogado Marco Riveros informó que presentó un recurso de apelación a la decisión del Poder Judicial, que declaró inadmisible el habeas corpus que él interpuso para anular los 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

“Acabamos de presentar el recurso de apelación. En efecto, estamos en el camino para ir a la Corte Interamericana. A través de esta apelación, buscamos que se aplique el artículo 122 del Código Procesal Penal Civil para anular la resolución [de prisión preventiva]”, explicó en Exitosa.

El letrado pide a la justicia anular las disposiciones dictadas por el juez Johnny Gómez Balboa del Tercer Juzgado de investigación Preparatoria. Según señaló, el proceso contra la hermana de la primera dama se debería vería ante una instancia mayor como la Corte Suprema.

“La sala que va a conocer este caso tiene por facultad que se declare nulo. (…) Lo que no están tomando en cuenta es que una sala penal superior no puede tener injerencia sobre la instancia suprema”, sostuvo.

El abogado reiteró que no es abogado de la cuñada del jefe de Estado y que no recibe un pago por sus servicios. No obstante, dejó entrever que se ha comunicado con Yenifer Paredes, quien permanece en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Marco Riveros señaló que el proceso seguirá en curso “hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, debido a que considera que el proceso contra Yenifer Paredes se habría dado de manera mediática.