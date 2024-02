Waldir Sáenz le responde fuerte al ‘Puma’ Carranza

En la antesala del clásico Alianza Lima vs. Universitario, el exfutbolista José Luis Carranza generó controversia con declaraciones polémicas contra el club íntimo, en respuesta a sus reclamos para sancionar a Rodrigo Ureña y Jean Ferrari. El ‘Puma’ descalificó al equipo blanquiazul como “un equipo de segunda” y que “siempre llora”, palabras que no fueron bien recibidas por Waldir Sáenz, máximo goleador histórico del conjunto victoriano. Sáenz afirmó que esto no afectaría la preparación del equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

“Carranza ya no está en la cancha. ¿Crees que en este momento a la gente de Alianza le importan sus comentarios? No les importa, están enfocados en su trabajo, en enfrentar a Universitario el sábado y Carranza no estará ahí. Lo que digamos nosotros no importa, yo no juego y él tampoco”, declaró el exdelantero en un evento que contó con la presencia de antiguos futbolistas de ambos equipos.

Sáenz criticó la actitud de Carranza, ya que considera que podría contribuir a generar un ambiente hostil que podría aumentar la tensión en el estadio el día del partido. “Cada uno es responsable de sus palabras y si él no quiere respetar, es su problema. Nosotros respetamos al rival, porque solo es un partido de fútbol. Los exfutbolistas queremos que regrese la fiesta a los estadios, pero a veces hay personas que no quieren, parece, porque dicen lo contrario. Para evitar la violencia en el estadio, debemos empezar por nosotros que estamos fuera”, agregó.

Leer también:[¿Cuándo llegará la tarjeta azul llega al fútbol?]

Waldir Sáenz sobre Waterman

En relación a Cecilio Waterman, quien había sido criticado por un sector de la prensa y la hinchada antes del inicio del torneo, Sáenz elogió su buen rendimiento y consideró que sus actuaciones justifican su contratación.

“No creían en Waterman en absoluto. ¿Y ahora ven su buen comienzo, verdad? Cómo cambian las cosas. Es un chico que llegó con perfil bajo, lo criticaron mucho cuando llegó. Todos pensaron que iba a decepcionar en su presentación, pero está demostrando con goles por qué está en Alianza”, afirmó.

Finalmente, el exgoleador habló sobre Jairo Concha y Pablo Sabbag. En cuanto al primero, mencionó que enfrentar a su exequipo en el Estadio Nacional en lugar de Matute podría ayudarlo a sentir menos presión. “Alianza no jugará como local en Matute, creo que eso puede ser un punto a favor para Jairo, aunque igualmente enfrentará a toda la hinchada blanquiazul. Este partido no será fácil para él”, concluyó.