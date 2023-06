Virgilio Martínez sueña con que el Perú sea la voz de la gastronomía mundial

El chef peruano Virgilio Martínez, cuyo restaurante Central ha sido reconocido como el mejor del mundo, durante su arribo al país expresó su deseo de que el Perú crezca y se convierta en un referente de la gastronomía a nivel global.

Al regresar a Lima después de recibir el premio como el número 1 en la lista The World’s 50 Best Restaurants, Martínez enfatizó que el Perú debe convertirse en una “pieza gigante” no solo en la producción de materias primas, sino también en la inspiración para generar arte, cultura y promover la preservación.

“Así como soñamos con Central en llegar a algo grande, también soñamos, como peruanos, que el Perú sea más grande y que pueda ser la voz de la gastronomía mundial”, dijo el chef de 45 años.