“Villaverde habla de fraude porque tiene otros intereses”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó la versión de Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización, en la que señaló que fue testigo presencial de cómo se gestó el presunto fraude electoral, aunque sus declaraciones no fueron acompañadas de ninguna prueba.

Frente a ello, Salas Arenas acusó al empresario de tener intereses detrás de su manifestación, pues resulta “ilógico” pensar que se realizó un supuesto “arreglo” para favorecer al profesor chotano.

Leer también [Urresti y López Aliaga se disputan Lima]

En esta línea, el titular del JNE negó conocer a Zamir Villaverde o Vladimir Meza: “Jamás (me he reunido con Vladimir Meza). Negativo, ni con él, ni con el Sr. Zamir Villaverde, ni con la dama que ellos señalan, ni con nadie que tenga que ver con esa materia. (…) Si Zamir Villaverde habla de fraude es porque tiene otros intereses, que no sé cuáles serán, ni sé a qué afanes está sirviendo”, declaró.