(VIDEO) Víctor Rivera: “Me gustaría que Christian Cueva sea el sucesor de Riquelme en Boca Juniors”

Víctor Rivera, técnico peruano que hizo debutar a Christian Cueva en la Universidad San Martín, aseguró que le gustaría ver al volante de la selección nacional convertirse en el sucesor de Juan Román Riquelme con la casaquilla 10 de Boca Juniors.

“Me gustaría que sea el sucesor de Riquelme como 10 en Boca En la actualidad al equipo de Sebastián Battaglia le falta el enlace entre medio y la creatividad. “Esa conexión le puede aportar Christian. Boca siempre ha tenido jugadores como Riquelme que le ha dado ese buen fútbol que ellos admiran. Siempre les ha gustado el buen toque y su rival eterno como River Plate le ha sacado mucha ventaja al tener un sistema de juego y pasa por un buen momento con Marcelo Gallardo y Boca está en la etapa de ese renacer”, sostuvo Rivera al portal Menú Deportivo..

Medios argentinos revelaron que el interés de Boca por Cueva pasaría por su gerente deportivo, Juan Román Riquelme quien ve con agrado sus condiciones.

“Creo que Riquelme por haber jugado en esa posición si le gusta que su equipo juegue con un enganche, un diferente y habilidoso porque hay equipos que no necesariamente tienen un jugador de esas condiciones y le dan otro tipo de juego. Y estando Riquelme creo que va a privilegiar, tratando de jugar bien al fútbol y les pueda dar ese toque”.

Además, ha expresado que a Cueva le asentaría bien la ‘10’ de Boca. “Es un jugador que tiene ese perfil, con una picardía que podría enlazar bien al fútbol de Boca. Imagínate tener a él y Advíncula. Volveríamos a revivir los años donde nuestro abuelos seguían a la escuadra Xeneize porque jugaban Julio Meléndez, Nolberto Solano. Uno se va haciendo hincha de los equipos donde están los peruanos”, señaló Rivera.

Rivera quien salió campeón con la Universidad San Martín, dirigió a grandes clubes como Sporting Cristal, Cienciano, Deportivo Municipal asimismo reveló que ver a otro de sus dirigidos (Pedro Gallese) defendiendo el arco de Boca Juniors sería un verdadero lujo.

“Históricamente, Boca ha tenido buenos arqueros como Hugo Gatti, Roberto Abbondanzieri, Óscar Córdoba y Pedro Gallese está pasando por su mejor momento, nominado para arquero del año a nivel mundial es un orgullo y poca veces un peruano ha tenido esa exposición y reconocimiento y sería un lujo tenerlo en Boca. Si eso se diera podría dormir y morir tranquilo”, indicó.

.SUCESORES DE CUEVA

“Yo veo a Rodrigo Vilca y Jairo Concha como los jugadores que se aproximan a ser los sucesores de Christian Cueva. Ambos saben filtrar el pase, tener esa habilidad de sacarse al jugador en el mano a mano, que pueden tener ese remate de media distancia Han aparecido más jugadores con habilidades como Jesús castillo de Sporting Cristal, Valenzuela de Alianza Lima, Liza, Ramos”.

COMPARACIÓN CON DIEGO MARADONA

Imagínate. Una alegría porque acuérdate, yo conocí a Lalo Maradona porque vino a jugar por municipal y fui parte de ese comando técnico. Y también me bromeaba por el corte de cabello. Y cuando me mencionaron, fue un halago, soy maradoniano fiel. Hasta ahora mantengo el look. ¿Recuerdo cuando usted se encontró con Maradona cuando vino en 2005? “Claro, ya está mi sueño cumplido, para que más. Una admiración como jugador, cuando lo vi como jugaba en 1976 cuando lo vi debutar en argentinos”

RENATO TAPIA

“A Renato lo veo maduro, jugando en una liga de alto nivel como la española, en el Celta viene haciendo un buen trabajo, pero hay jugadores que no necesitan llevar la banda de capitán para ser influyente positivos. Para ser jugadores influyentes en el día a día de esa convivencia. Él ha tenido buenos partidos y tiene mucha disciplina táctica y aparte de aportar, también hay otros compañeros que están ahí peleando el puesto y hace que esa zona sea competitiva. Yotún Tapia, Cartagena, Castillo, Peña, Ballón, tenemos bien poblada esa línea, pero Tapia sigue siendo un jugador muy importante”.

GREGORIO PÉREZ

“Quiero aprovechar esos segundos para desearle los mejores deseos para la recuperaciones de Gregorio Pérez. Tuve la suerte de conocerlo en 2013 en buenos aires y 2015 en el centenario. Tuve la suerte de charlar con él y es un señor con todas las letras. Pienso que ha tenido buen manejo, dejó una buena impresión con los siete triunfos seguidos en 2021 y si logra establecer esa línea de juego, el profesor podría visualizando, de aquí a noviembre podría ser uno de los candidatos a pelear el torneo”.