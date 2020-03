Verónica Linares no hace caso a ‘haters’

Luego de que anunciara que está embarazada por segunda vez, Verónica Linares sigue firme en la conducción de América Noticias. Sin embargo, muchos de sus seguidores la han atacado por seguir conduciendo en su estado y más por el coronavirus.

“Hay gente que me insulta, pero a la gente le gusta insultar siempre. Ellos creen que yo sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo. Piensan que yo estoy viniendo a trabajar apropósito: ‘Porque tengo 43 años, porque no me muero de ser mamá otra vez y porque quiero perder a mi hijo’, eso es bien estúpido y yo no puedo estar respondiéndole a cada estúpido que me escriba por redes sociales”, comentó bastante molesta.

De otro lado, Verónica Linares se mostró bastante preocupada por el avance del coronavirus en nuestro país, pues sabe que el COVID-19 afecta severamente a las personas con enfermedad crónicas.

“El problema con las embarazadas es que, si a mí me tuvieran que dar un antibiótico, sí que contrajera una enfermedad, es que no podría tomar. Yo no me voy a morir, no le voy a pasar ninguna enfermedad a mi bebé y lo que más me preocupa ahora es mi suegro que es un paciente con cáncer y mi mamá que tiene diabetes”, sentenció.