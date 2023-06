Un ex asesino convicto ruso regresó de la guerra a su pueblo natal y volvió a matar

Cuando Ivan Rossomakhin regresó a casa de la guerra en Ucrania hace tres meses, sus vecinos del pueblo al este de Moscú estaban aterrorizados. Hace tres años, fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a una larga pena de prisión, pero fue liberado después de ofrecerse como voluntario para luchar con el grupo de Wagner.

La policía había prometido vigilar a Ivan Rossomakhin, de 28 años

De vuelta en Novy Burets, Rossomakhin deambulaba borracho por las calles de la aldea a 800 kilómetros (unas 500 millas) al este de Moscú, con una horquilla y amenazando con matar a todos, dijeron los residentes.

A pesar de las promesas de la policía de vigilar al ex recluso de 28 años, volvió a ser arrestado en un pueblo cercano acusado de matar a puñaladas a una anciana que una vez le alquiló una habitación. Según los informes, confesó haber cometido el crimen, menos de 10 días después de su regreso.

El caso de Rossomakhin no es aislado. The Associated Press encontró al menos otros siete casos en los últimos meses en los que los convictos reclutados por Wagner fueron identificados como involucrados en crímenes violentos, ya sea por informes de los medios rusos o en entrevistas con familiares de víctimas en lugares desde Kaliningrado en el oeste hasta Siberia en el este.

Rusia ha hecho todo lo posible para reponer sus tropas en Ucrania, incluido el despliegue de mercenarios de Wagner allí. Eso ha tenido consecuencias de largo alcance, como fue evidente el fin de semana cuando el líder del grupo envió a su ejército privado a marchar sobre Moscú en una rebelión de corta duración. Otro ha sido el uso de convictos en la batalla.

El Ministerio de Defensa británico advirtió sobre las consecuencias en marzo y dijo que “la afluencia repentina de delincuentes a menudo violentos con experiencia de combate reciente y a menudo traumática probablemente presentará un desafío importante para la sociedad rusa en tiempos de guerra” cuando finalice su servicio.

El líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, dijo que había reclutado a 50.000 convictos para Ucrania, una estimación también realizada por Olga Romanova, directora del grupo de derechos de los presos Russia Behind Bars. Oficiales militares occidentales dicen que los convictos formaron la mayor parte de la fuerza de Wagner allí.

Unos 32.000 han regresado de Ucrania, dijo Prigozhin la semana pasada, antes de su fallida rebelión contra el Ministerio de Defensa. Romanova estimó que eran unos 15.000 a principios de junio.

A los prisioneros que aceptaron unirse a Wagner se les prometió la libertad después de su servicio, y el presidente Vladimir Putin confirmó recientemente que estaba “firmando decretos de indulto” para los convictos que luchan en Ucrania. Esos decretos no se han hecho públicos.

Putin dijo que las tasas de reincidencia entre los liberados de prisión por servir en Ucrania son mucho más bajas que las del promedio en Rusia. Pero los defensores de los derechos dicen que los temores de que esas tasas aumenten a medida que más convictos regresan de la guerra no son necesariamente infundados.

“La gente forma una completa ausencia de un vínculo entre el crimen y el castigo, un acto y sus consecuencias”, dijo Romanova. “Y no solo los convictos lo ven. La gente libre también lo ve: que puedes hacer algo terrible, inscribirte en la guerra y convertirte en un héroe”.

Rossomakhin no fue visto como valiente cuando regresó de luchar en Ucrania, sino como una “persona extremadamente inquieta y problemática”, dijo la policía en una reunión con residentes temerosos de Novy Burets que fue filmada por un locutor local ante Yulia, de 85 años. Buyskikh fue asesinado. En un momento, incluso fue arrestado por irrumpir en un automóvil y estuvo retenido durante cinco días antes de que la policía lo liberara el 27 de marzo.

Dos días después, Buyskikh fue asesinado.

“Ella lo conocía y abrió la puerta, cuando él vino a matarla”, escribió su nieta, Anna Pekareva, en Facebook. “Cada familia en Rusia debe tener miedo de tales visitantes”.

Otros incidentes incluyeron el robo de una tienda en la que un hombre sujetó a una vendedora a punta de cuchillo; un robo de automóvil por parte de tres ex convictos en el que el dueño del vehículo fue golpeado y obligado a cederlo; la agresión sexual a dos colegialas; y otros dos asesinatos además del de Novy Burets.