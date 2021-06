Ugarte asegura que privados ya podían comprar vacunas

La sentencia de un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este autorizó a las empresas del sector privado la importación de vacunas contra la COVID-19 para la distribución gratuita a su personal y a sus familiares directos. Sin embargo, el Ministro de Salud, Oscar Ugarte le restó importancia a esto, pues señala que el Gobierno no impide que las empresas privadas puedan importar vacunas contra la COVID-19 y precisó que el tema es que en este momento ningún laboratorio vende dosis a particulares.

“Nadie ha impedido (que las empresas puedan importar), lo que pasa es que nadie les ha vendido. Es lo que hemos explicado”, dijo.

Asimismo, manifestó que no hay nada que reglamentar respecto a la norma sobre la importación de vacunas, porque los privados sí pueden comprar. Refirió que existen 868 empresas autorizadas para ello. En ese sentido, el ministro de Salud argumentó que no tiene nada que opinar respecto a la “No hay nada que reglamentar, la ley ya está reglamentada. No hay nada que impida lo que el juez está sentenciando”, señaló.