Trujillo: Vigilante pierde brazo derecho al intentar cerrar el portón

La madre del joven ha exigido justicia por su hijo ante este suceso.

Un agente de seguridad de la empresa Liderman sufrió un trágico accidente en su centro de trabajo en Trujillo resultando en la pérdida de parte de su brazo. La familia del trabajador denuncia negligencia por parte de la empresa.

Este vigilante fue identificado como Josué Namay, de tan solo 30 años de edad. El incidente ocurrió cuando el trabajador estaba abriendo un portón para permitir la salida de un camión. Se pudo conocer de que este vehículo transportaba mercadería.

Asimismo, las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que su brazo quedó atrapado entre la reja y el camión, resultando gravemente herido. Sin duda, la escena es sumamente desgarradora. Esto debido a que el agente fue arrastrado por el vehículo, sufriendo una severa lesión en cuestión de segundos.

A pesar de que varios empleados de Soltrak pasaron por el lugar del accidente, ninguno acudió en ayuda del trabajador, salvo el conductor del camión, quien tras lamentar lo sucedido, le realizó un torniquete en el brazo afectado.

Familia pide justicia:

La madre del joven, Flor Loyaga se pronunció al respecto y pidió justicia por su hijo señalando que el conductor del vehículo no se ha presentado. “Mi hijo ha perdido un brazo, cuando quisimos poner la denuncia el superior Carrillo nos dijo que no había responsables como queriendo culparlo, luego dijo que vaya a las 11:00 de la noche a ver el vídeo; pero sin abogado. El chofer que ocasionó toda esta lesión no se ha presentado. Han dejado a mi hijo a la deriva. La única empresa que está pendiente es Liderman”, contó la madre del vigilante.

Visiblemente afectada, compartió que su hijo se encuentra en un estado psicológico crítico. “Él tiene dos menores, de 7 años y otra de 13 años. Nosotros hemos tratado de mantener todo en silencio porque dijeron que a la niña mayor le podía afectar; pero se ha difundido el vídeo en las redes sociales”, expresó la madre preocupada por el impacto emocional en su familia.

Inician investigación:

“En relación al accidente de trabajo en el que un agente de seguridad de la empresa Liderman sufrió la pérdida de su brazo, en Trujillo, la SUNAFIL inició las actuaciones inspectivas para verificar las causas del accidente“, dijeron respectivamente en su cuenta de X afirmando que se harán investigaciones que puedan esclarecer todo este panorama.