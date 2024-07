Tribunal Constitucional llamó la atención al abogado Omar Cairo

Abogado de Inés Tello, Omar Cairo, recibió un llamado de atención por parte del Tribunal Constitucional ante su comportamiento en medios de comunicación.

El Tribunal Constitucional (TC), realizó un llamado de atención al abogado de Inés Tello, Omar Cairo, debido a su comportamiento público mediante los medios de comunicación, tras las resoluciones que emite dicha súplica.

Dicho llamado de atención, subraya la importancia de mantener una conducta profesional y respetuosa en el manejo de asuntos judiciales, evitando comentarios que puedan interferir en la imparcialidad del proceso y en la integridad del tribunal.

“Es un comportamiento contradictorio por parte de un abogado que acude a esta instancia en busca de tutela para los derechos de su defendida (Tello). Resulta paradójico e incongruente, en el mejor de los casos, o evidencia la utilización de un doble estándar en el peor, al pretender que las resoluciones de una instancia jurisdiccional sean válidas, constitucionales y obligatorias cuando les dan la razón a los propios intereses, e inválidas, inconstitucionales y no acatables cuando les dan la contra (cuando no le son favorables)”.

El llamado de atención por parte del Tribunal Constitucional (TC) se formalizó a través de una resolución en la que se declaró improcedente el recurso de reposición presentado por Cairo en representación de su defendida, Inés Tello, quien es miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esta decisión del TC se fundamenta en que Tello, no era parte en la contienda de competencia que se estaba discutiendo en ese ámbito, que involucraba una disputa entre el Congreso y el Poder Judicial. Es por ello que, la resolución del TC subraya que la JNJ no tenía un rol relevante en el conflicto de competencias entre estos dos poderes del Estado, y por lo tanto, el recurso de reposición interpuesto no tenía base legal suficiente para ser considerado. Esta medida refleja el esfuerzo del TC por clarificar los límites de competencia y asegurar que los recursos sean presentados por las partes adecuadas en cada caso específico.

“El TC ha señalado que las manifestaciones del abogado de desacato al tribunal exceden los límites de la defensa”, manifestó el constitucionalista Aníbal Quiroga.