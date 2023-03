Tres nuevos mototaxistas son asesinados en SJL

La avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, una vez más se convirtió en escenario de una balacera con consecuencias fatales. En esta ocasión, tres mototaxistas fueron asesinados mientras se encontraban en el paradero 2 de la avenida en mención.

Según se pudo conocer, dos sicarios aparecieron con armas de fuego en mano y empezaron a disparar contra los vehículos que estaban estacionados. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró 24 casquillos de bala en el lugar del crimen.

Algunos testigos aseguran que los criminales huyeron a bordo de una motocicleta con dirección hacia la avenida Periodista. La PNP no descarta que el ataque se haya dirigido hacia los mototaxistas por no haber cumplido con el pago de cupos. Los vecinos de SJL temen por sus vidas porque la criminalidad en dicho distrito no cesa y se expande cada vez más.