Tres muertos y cinco heridos deja tiroteo en una universidad de Michigan

Un tiroteo en una universidad en Michigan (EEUU) dejó al menos tres personas muertas y cinco heridas durante la noche del pasado lunes, según alertaron las autoridades locales.

El autor del crimen se quitó la vida a unos 8 kilómetros del campus

“Hay tres víctimas mortales confirmadas”, dijo la Policía de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) en Twitter. “Esto se suma a las cinco víctimas que han sido trasladadas al hospital”.

El sospechoso fue localizado fuera del campus de la universidad y falleció por una “herida de bala autoinflingida”, según informó el sheriff encargado de la policía de la Universidad Estatal de Michigan, Chris Rozman, en una conferencia de prensa.

El atacante comenzó a disparar dentro de un edificio de MSU en horas de la noche, indicó Rozman. “Ha sido verdaderamente una pesadilla lo que hemos vivido esta noche”, dijo el agente a medios locales y agregó que se desconoce por ahora un motivo detrás del ataque.

Después del ataque, el hombre armado se desplazó a pie a un edificio cercano donde realizó más disparos.

El fallecimiento del sujeto se informó unas cuatro horas después de que se reportaron dos tiroteos en el área de la universidad, en East Lansing (Michigan). Las personas baleadas fueron trasladadas a centros asistenciales con heridas de gravedad.

Las autoridades pidieron a los estudiantes y trabajadores del campus que se resguardaran mientras se controlaba la situación. La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, dijo fue alertada de la situación.

“Agentes de policía y personal de primeros auxilios ya están en la zona”, escribió la política en su cuenta de Twitter tras la primera alerta sobre el suceso.

“Corre, escóndete, lucha”, se leía en la alerta enviada a los estudiantes alrededor de las 20.30 hora local. “Correr significa evacuar lejos del peligro si puedes hacerlo de forma segura, esconderse significa asegurarse en el lugar, y luchar significa protegerse si no hay otra opción”, ha detallado la Universidad de Michigan.

La universidad, localizada en la ciudad de East Lansing, es una de las más grandes del país, con más de 50.000 estudiantes. Los tiroteos en escuelas y universidades son alarmantemente frecuentes como parte de una ola más amplia de violencia armada en Estados Unidos, donde la proliferación de armas de fuego se ha disparado en los últimos años.

IDENTIFICAN AL ASESINO

El hombre que abrió fuego en la Universidad Estatal de Michigan matando a tres estudiantes e hiriendo a cinco, al final se suicidó. La policía lo identificó como Anthony McRae, de 43 años. Dijo que se quitó la vida con un arma a varios kilómetros (millas) del campus durante un enfrentamiento con los agentes.

Las autoridades habían dicho previamente que no era estudiante ni empleado ni tenía vínculo alguno con la universidad. Los disparos comenzaron en un edificio académico y continuaron en el centro de estudiantes, un lugar donde muchos se reúnen a comer o estudiar.

Mientras cientos de agentes recorrían el campus en East Lansing, unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Detroit, los alumnos buscaban refugio en cualquier parte. Cuatro horas después de los primeros disparos, la policía anunció la muerte del hombre.

La policía se enfrentó a McRae a unos 8 kilómetros del campus, en una zona industrial, donde se suicidó, dijo Rozman. McRae estaba en libertad condicional durante 18 meses, hasta mayo de 2021, por poseer un arma oculta cargada sin permiso, según el Departamento Correccional del estado.

Dominik Molotky dijo que estaba en una clase de historia de Cuba alrededor de las 8:15 de la noche cuando se escuchó un disparo fuera del aula el lunes por la noche. Dijo al noticiero de la ABC que segundos después, un hombre armado entró y disparó tres o cuatro veces mientras los estudiantes trataban de cubrirse.

“Yo me agachaba y me cubría, lo mismo que los demás estudiantes. Disparó cuatro veces más y cuando se hizo silencio de unos 30 segundos a un minuto, dos de mis compañeros de clase empezaron a romper una ventana. Había vidrios por todas partes”, dijo Molotky. Añadió que salió por la ventana y corrió a su apartamento, y no sabía si había algún herido en el aula.

El tiroteo es el más reciente en lo que se ha convertido en un principio de año mortífero. Decenas de personas han muerto en masacres en lo que va de 2023, sobre todo en California, donde 11 personas fueron abatidas cuando festejaban el Año Nuevo Lunar en un salón de baile concurrido por estadounidenses mayores de origen asiático.