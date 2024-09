Transportistas amenazan con paro nacional si no se cumple el despliegue militar

Gremios del transporte exigen mayor seguridad ante amenazas de extorsión.

La posibilidad de un paro nacional en el transporte público sigue latente para la primera semana de octubre. Los gremios de transportistas, encabezados por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), han advertido que tomarán esta medida si el gobierno no cumple con las promesas hechas, entre ellas, el despliegue militar en las calles de Lima y la protección de conductores, cobradores y unidades frente a la creciente amenaza de extorsión.

Martín Valeriano, presidente de Anitra, señaló que el gobierno no ha mostrado avances significativos en la implementación de las medidas de seguridad acordadas con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Pese a que se declaró el estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao, los transportistas denuncian que no se está cumpliendo con el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar en el control del orden interno. “Parece que nos están engañando. Se ha prometido la presencia militar, pero en la práctica no se está viendo”, declaró Valeriano.

El dirigente gremial afirmó que el plazo para ver resultados concretos es de 24 horas. “Si no vemos a las Fuerzas Armadas en las calles de los 14 distritos comprometidos, vamos a tomar la decisión, junto con nuestras bases, de ir a un paro en Lima y a nivel nacional”, advirtió.

Además del despliegue militar, Anitra también exige la derogación de la Ley 32108, la cual, según Valeriano, ha debilitado la lucha contra la delincuencia organizada. “Esa ley está afectando el trabajo del Ministerio Público y la Policía, ya que no se puede detener ni procesar a los delincuentes con rapidez”, indicó.

Por su parte, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, aseguró que ya se han iniciado los patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en varias zonas de Lima, como San Juan de Lurigancho y el Cono Norte. Monroy enfatizó que la presencia militar será visible en los distritos bajo estado de emergencia y que se mantendrán los operativos “Amanecer Seguro” para reforzar la seguridad en los puntos más críticos.