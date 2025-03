Trágico choque entre un camión y un patrullero

El violento accidente de tránsito ocurrió esta madrugada, en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia.

Un violento choque entre un camión y un patrullero se registró esta madrugada. El fatídico accidente tuvo lugar en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, frente a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, en el Cercado de Lima. Debido al violento impacto, el camión, fuera de control, derribó un semáforo de la citada intersección. Mientras que el patrullero policial quedó severamente dañado.

Producto de este aparatoso choque, el agente policial que conducía el patrullero resultó gravemente herido, según informaron serenos de Lima. El efectivo fue trasladado de emergencia al Hospital de la Policía, donde permanece con pronóstico reservado.

El conductor del camión, identificado como Vicente Zamora Portal, contó que fue impactado por el patrullero, tras lo cual perdió el control de su unidad y se estrelló con el semáforo. “Justo venía el otro carro embalado. No me percaté. Él me choca, a mí me choca, pierdo el equilibrio y me vengo al poste”, dijo en su declaración.

Este lamentable incidente resalta una vez más la preocupante situación de los accidentes de tránsito en el país. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han registrado más de 350 fallecidos a causa de este tipo de eventos. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia y al respeto de las normas de tránsito para evitar más tragedias en las vías.