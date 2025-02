Trabajadores del Real Plaza Trujillo advirtieron del desplome

Un hombre que salió con vida del lugar dio detalles desconocidos sobre el derrumbe del centro comercial que acabó con la vida de seis personas y dejó a más de 80 heridos.

Un hombre que acudió al Real Plaza de Trujillo el viernes 21 de febrero, día de la tragedia, reveló un dato importante para la investigación sobre el caso. De acuerdo con su testimonio, los trabajadores del Real Plaza habían advertido un día antes del colapso del techo que la estructura hacía sonidos extraños. Incluso, fueron estos mismos signos que lo motivaron a salir del lugar segundos antes del desplome.

Lea también:

El joven, que prefirió mantener su identidad en reserva por miedo a represalias, contó a Punto Final que cuando se encontraba en el centro comercial Real Plaza Trujillo se percató que la estructura sonaba, hecho que no le cuadró. “¿Y cómo es, no? Tal vez, Dios, no sé, nos iluminó… La cosa es que escuché el sonido y salimos”, declaró al dominical.

Agregó que, una vez a salvo, le preguntó a varios trabajadores del lugar sobre los sonidos provenientes de la estructura y confirmaron que se escuchaban desde la mañana del día anterior al accidente. “Yo pregunté y nos contaron que incluso llegó un grupo de personas que estaban soldando la estructura, o sea, ya sabían que algo estaba mal “, cuestionó. El hecho no solo devela que había conocimiento del caso, sino que, pese a ello, las actividades en el área continuaron con normalidad, sin que se tomaran medidas preventivas como el cierre de la zona afectada.