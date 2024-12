Torres Saravia sobre Cajo: “No es prostituta”

Jorge Torres, extrabajador del Congreso, se presentó ayer ante la comisión de Fiscalización para dar su declaración tras haber sido implicado en una presunta red de prostitución dentro del propio Parlamento.

El abogado negó haber introducido a Isabel Cajo al despacho del congresista Edwin Martínez, donde actualmente se desempeña como secretaria.

“No me une amistad con el señor (Edwin) Martínez y si él quiso contratar a la señorita Cajo, yo no se la presenté. Qué gusto que el señor Martínez la defienda a la señorita porque ella no tiene nada de malo, es una mujer, lamentablemente por ser bonita se le está incriminando como prostituta y creo que merece respeto”, dijo Jorge Torres.

Leer también [Congresistas recibieron en diciembre más de S/ 46 mil]

Además, pidió respeto para Andrea Vidal, la también trabajadora del Congreso que fue acribillada hace una semana y de quien se cree que habría liderado la mafia de prostitución en el Congreso.

“Ella era abogada destacada, con maestrías, estudió en el extranjero, tiene ese perfil y se le quiere involucrar de esa manera. No creo que por chismes, por programas, en verdad inventándose cosas, se esté mancillando los honores de personas”, acotó el ahora investigado.