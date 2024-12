Toño Centella denuncia extorsiones y amenazas contra su familia, revelando en vivo cómo estas intimidaciones han afectado su seguridad y bienestar emocional

El cantante Antonio Domínguez, conocido como Toño Centella, manifestó públicamente su preocupación tras ser víctima de extorsionadores que han puesto en peligro su seguridad y la de sus seres queridos. A través de una transmisión en vivo, el intérprete reveló el impacto emocional que sufre por estas amenazas.

«Nunca me imaginé pasar por esto. Nunca le he hecho daño a nadie», expresó entre lágrimas, destacando que estas experiencias lo han llevado a aislarse. Centella señaló que las intimidaciones incluyen amenazas contra su vida y la de su familia. «No puedo salir tranquilo, siempre veo motos sospechosas rondando mi casa, y la policía no hace nada», afirmó.

El cantante detalló que los extorsionadores se comunican desde números desconocidos, exigiéndole dinero. Al ignorar sus mensajes, las amenazas escalaron. Según relató, la semana pasada dejaron un explosivo cerca de su domicilio. «No sé qué más quieren de mí, yo no he hecho nada», declaró visiblemente afectado.

En marzo, un ataque con explosivos dañó su vehículo en Comas. Además, los delincuentes dejaron un mensaje intimidante que decía: «Quieres ser libre, lo serás en la tumba». Otros incidentes incluyen el rompimiento de las lunas de su auto y ataques a su hogar y a locales donde se presentó.

Pensamientos de retiro

La situación ha afectado gravemente su salud emocional y física. Centella, quien padece diabetes, confesó que está considerando abandonar la música y vender su casa para protegerse. «No sé adónde ir, no aguanto más», comentó angustiado.

A pesar de la tensión, el cantante reflexionó en sus redes sociales: «Nada es más valioso que los momentos con quienes amamos. Valoremos la lealtad, el amor y la sinceridad».