Toledo apeló a su edad para salir en libertad

El expresidente Alejandro Toledo trató de persuadir al juez Víctor Zúñiga Urday para que no le den prisión preventiva previo a la lectura de la sentencia por el caso Interoceánica Sur.

“No tengo el privilegio de ser abogado, pero quiero que sepan que en pocos meses cumplo 80 años”, dijo tras interrumpir esta última etapa del requerimiento de prisión preventiva.

Ante ello, Zúñiga Urday le llamó la atención debido a que Toledo no debió de detener dicha lectura para enunciar tales palabras, a no ser que haya tenido alguna urgencia como la que sucedió el pasado 11 de julio, cuando se descompensó en plena audiencia.

Posterior a ello, el expresidente trató de disculparse con el juez. “Le pido disculpas, pero quiero que sepan que el TC después de examinar todos los elementos de mi estado de salud se ha pronunciado para que yo sea trasladado a una clínica para que traten el tema de cáncer, le pido eso a nivel humano, soy economista, no abogado”, culminó.