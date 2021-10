Tiene fe que le dirán sí

El ministro de Defensa, Walter Ayala, dijo que confía en que el Gabinete Ministerial obtendrá el voto de confianza del Congreso de la República, tras su presentación prevista para hoy lunes.

Según explicó, la confianza radica en el proceso de diálogo sostenido por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, con los distintos grupos parlamentarios, y el avance del trabajo en el Ejecutivo.

En el caso del sector Defensa, indicó a manera de ejemplo, se han dado pasos importantes en la lucha contra el terrorismo con las recientes capturas de mandos medios.

Además, Ayala resaltó en estos tres meses de gobierno se han dado muestras claras del respeto hacia las instituciones y los poderes del Estado, así como a la democracia.

“No veo por qué no se tendría que dar (la confianza). Aquí lo que debe primar son los intereses del país y no los de algún sector político“, añadió el ministro.