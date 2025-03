TC limpia a Cerrón por caso “la Oroya”

Al día siguiente de haber sido absuelto por la Corte Suprema en el caso Aeródromo Wanka, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y anuló la condena de 4 años de prisión suspendida por negociación incompatible en el caso La Oroya.

El habeas corpus de Cerrón Rojas contra las sentencias condenatorias fue respaldado por los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández (ponente). En tanto, los magistrados Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa votaron por rechazar el recurso. De acuerdo con la decisión en mayoría, las sentencias de primera y segunda instancia carecen de una debida motivación. Esto, dicen los magistrados, porque se condenó al líder de Perú Libre por hechos por los que no fue acusado por la Fiscalía.

En estos momentos, sobre el prófugo ex gobernador no pesa ninguna condena, aunque sí un mandato de prisión preventiva por el caso Los Dinámicos del Centro y el pago pendiente de dos reparaciones civiles. En el caso La Oroya se le impuso a Cerrón y otros implicados el pago de una reparación civil de 850.000 soles. Este extremo no fue anulado por el TC.