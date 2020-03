Susy Díaz: “Nada es gratis en esta vida”

Susy Díaz contó que se encuentra distanciada de Brunella Horna, debido a que le pidió que sea la madrina de su nuevo salón de belleza, sin embargo no quiso pagarle.

La excongresista expresó que su trabajo es ir a eventos y que por eso le pagan, al asistir a la inauguración del spa estaría trabajando.

“Me llamó su representante para pedirme que sea la madrina en la inauguración de su salón de belleza, pero no me quería pagar y no se puede hacer nada gratis. Bueno pues, mi presencia vale mucho y como yo trabajo en eventos, ir sería como trabajar. En lugares públicos me piden muchas fotos y yo me estreso”, expresó.