Susel pide presupuesto especial para servicios municipales

Susel Paredes, subgerenta de fiscalización de Magdalena solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto especial para que las municipalidades puedan seguir operando los servicios básicos de limpieza pública, serenazgo y fiscalización.

“Las municipalidades son las instituciones del Estado que están más cerca a la ciudadanía y este año no habrá ingresos propios porque la gente no va a poder pagar el predial, los arbitrios, no van a sacar licencias porque van a estar prohibidos un montón de giros y habrá muchos que dirán “bueno hasta aquí llegué, mejor no sigo perdiendo”, indicó Paredes a UCI NOTCIAS.

La subgerenta de fiscalización de Magdalena espera que el MEF tome en consideración darles una partida inicial para que las municipalidades puedan seguir operando los servicios de limpieza pública, serenazgo y fiscalización