Susel Paredes esta vez sí apoya la vacancia

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, ha cambiado de parecer y ahora anuncia que sí respalda la vacancia del presidente Pedro Castillo, debido a la negativa del jefe de Estado de renunciar al cargo y por los casos de corrupción en los que estaría implicado.

La congresista recordó que, inicialmente, estaba en contra del mencionado mecanismo. Pero – a su parecer – ahora no queda otra opción más que apostar por la destitución presidencial desde el Parlamento.

Leer también [Exigen no ampliar exoneración de uso de biocombustibles]

“Estoy en contra de la vacancia porque me parece que es una figura que no corresponde jurídicamente, pero como en este momento no hay otra salida ahora sí estoy a favor de la vacancia”, manifestó radio Exitosa.

“Cada día hay más pruebas de corrupción contra el presidente, porque la incapacidad ya está probada”, agregó

Tras calificar de tontería la moción que exhorta al jefe de Estado a renunciar, Paredes afirmó que Castillo Terrones es “terco” y no presentará su renuncia al cargo.