¿Sporting Cristal o César Vallejo? Conoce sobre el futuro de ‘Canchita’ Gonzales

El mediocampista de Universitario no fue considerado por Fabián Bustos para todo el Torneo Clausura.

El director técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, no ha considerado a Christofer Gonzales para el Torneo Clausura. Por lo tanto, la directiva crema está considerando prestarlo al siguiente equipo.

Clubes como Sporting Cristal y César Vallejo han mostrado interés en el volante, que previamente jugó en Arabia Saudita. Sin embargo, Gonzales ha decidido que desea desvincularse completamente de Universitario en lugar de ser cedido a préstamo.

Decisión de ‘Canchita’ Gonzales

Según el periodista Gustavo Peralta, Gonzales y su entorno no están interesados en el préstamo propuesto por Universitario. Prefieren terminar su contrato con el club. “Christofer Gonzales busca desvincularse de Universitario. Habrá una reunión para concretar esto. El jugador y su entorno no contemplan el préstamo”, mencionó Peralta en ‘X’

Condiciones para el Préstamo a César Vallejo

Universitario está dispuesto a prestar a Gonzales a César Vallejo solo si el club trujillano cubre un porcentaje del traspaso, ya que no están interesados en venderlo. Según la periodista Talía Azcárate, “Solo se cedería a préstamo a Vallejo si pagan el 10% del traspaso. La ‘U’ no quiere cederlo a un rival directo, por eso la opción con Vallejo”.

Comunicación con el jugador

El 25 de julio, Diego Rebagliati y Talía Azcárate informaron en su programa de YouTube ‘D&T’ que Universitario ha decidido no contar más con Gonzales para el resto del Clausura. Azcárate explicó: “No sabemos exactamente la causa de la tensión entre Bustos y Gonzales, pero el mensaje es claro: no contará más con ‘Canchita’. Es evidente que, después de haber pagado por un jugador de su nivel, no esté ni siquiera en la lista”.