Sorprendido por la división de APP

El excongresista y secretario general de Alianza Para El Progreso (APP), Luis Valdez, se pronunció con respecto al comportamiento de su bancada en el voto de confianza al gabinete liderado por Aníbal Torres.

“Estoy apenado y sorprendido con respecto a esta división de la posición de Alianza Para El Progreso. Habíamos manifestado una posición de no otorgarle la confianza al gabinete Torres, no porque tengamos una posición subjetiva o malintencionada en contra del Gobierno, sino porque sus actitudes, gestos y decisiones han sido desacertados. Ahí está a la vista la elección del ministro de Salud, por ejemplo, que no tiene el expertise ni la capacidad, que de repente puede ser buen ciudadano pero eso no es suficiente, no alcanza para gerencia, dirigir un sector con todos los problemas que ya conocemos”, señaló.

Con respecto al congresista Eduardo Salhuana, quien se abstuvo en la votación de confianza del actual gabinete, Valdez indicó que será citado el martes siguiente al Comité Político de APP.