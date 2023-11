Sonne tiró camiseta de Perú tras no debutar contra Venezuela

El defensor danés aún no ha logrado debutar en los cuatro partidos bajo la dirección de Juan Reynoso

Perú empató 1-1 con Venezuela en el Estadio Nacional durante la sexta jornada de las Eliminatorias 2026, manteniéndose en el último puesto de la tabla con apenas dos puntos de 18 posibles. El equipo acumula cinco encuentros sin ganar (tres derrotas y dos empates). A pesar de las altas expectativas por su debut, Juan Reynoso optó por no darle minutos a Oliver Sonne, quien permaneció en el banquillo.

Esta decisión no habría sido bien recibida por el jugador danés, según reportes del periodista Jampool Cuadros, quien mencionó que Sonne lanzó su camiseta nacional al final del partido al no poder ingresar debido al límite de cambios.

“Sonne tiró la camiseta. No le generó ninguna gracia que Reynoso públicamente no cumpla su palabra, lo había prometido y esta vez no lo ha cumplido. Obviamente son contextos distintos lo que uno dice en la conferencia de prensa y lo que hace en la cancha”, indicó el periodista durante la transmisión de América TV.

Durante la conferencia previa al enfrentamiento con Venezuela, al preguntarle al ‘Cabezón’ sobre el posible debut del lateral derecho del Silkeborg IF, su respuesta fue afirmativa: “Lo más probable es que sí”.

El momento en el que el jugador de 22 años habría arrojado su camiseta sucedió a los 78 minutos, cuando Juan Máximo Reynoso hizo ingresar a Paolo Guerrero y Wilder Cartagena en lugar de Marcos López y Pedro Aquino, ya que minutos antes habían entrado André Carrillo, Edison Flores y Franco Zanelatto por Bryan Reyna, Piero Quispe y Joao Grimaldo, agotando así los cinco cambios disponibles.

Es importante señalar que, en ese momento, Oliver Sonne se estaba calentando de manera diferente al resto de los suplentes y fue llamado cerca de la zona técnica, lo que insinuaba que pronto entraría al campo. Al no concretarse su ingreso, regresó al banco de suplentes y lanzó su indumentaria en un gesto de frustración.

Leer más:

Sonne lleva dos fechas FIFA sin debutar

En la fecha FIFA de octubre, Oliver Sonne fue convocado por primera vez a la selección peruana, donde el equipo cayó ante Chile en Santiago (2-0) y contra Argentina en Lima (2-0). En el primer partido, permaneció en el banquillo, y para el segundo encuentro no estuvo en la convocatoria.

A pesar de no haber tenido la oportunidad de debutar, Sonne, originario de la ciudad danesa de Køge, regresó con gran entusiasmo para la siguiente fecha doble. Sin embargo, Juan Reynoso decidió dejarlo fuera del partido contra Bolivia en La Paz, el cual terminó con otra derrota por 2-0. En esta ocasión, el ‘Cabezón’ argumentó que no lo consideró debido al factor altitud.

“Para Oliver todo va a ser nuevo, incluso llegar a 4200 metros de altura, que es donde está el aeropuerto de La Paz. Es una sensación para él única a sus 23 años de vida. Vamos a ver cómo se van encontrando los jugadores en ese escenario, y sobre eso terminaremos definiendo la lista. Así de compleja es a veces cuando uno no tiene la experiencia de llegar a una geografía que nunca la vivió”, indicó.

Después de estos tres partidos sin ver acción, se pensaba que su oportunidad llegaría frente a Venezuela, especialmente debido a la suspensión de Luis Advíncula, el titular en su posición. El jugador danés con ascendencia peruana había depositado grandes esperanzas en este encuentro, tanto así que decoró su espinillera con fotos donde aparecía con su familia y luciendo la camiseta nacional, como se evidenció en una foto publicada por Movistar Deportes. Lamentablemente, no pudo tener la oportunidad de utilizarlas.