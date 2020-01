Solo hasta marzo se podrá iniciar proceso de adecuación ambiental

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa la viabilidad y sostenibilidad ambiental de los proyectos de transporte que están bajo su competencia. Por esta razón, ha ampliado el plazo para que los mismos puedan adecuarse a la normativa ambiental y puedan ser ejecutados.

Para todos los proyectos de transporte. A Los que no cumplan les caerá multa

En ese sentido, los titulares de proyectos, actividades y servicios de Transporte, bajo competencia del MTC, que no cuentan con el Certificado Ambiental correspondiente, tienen hasta fines de marzo de este año para manifestar su intención de acogerse a la adecuación ambiental.

Esto aplica para proyectos, actividades y servicios que están en ejecución o reiniciarán obras u operación. Se trata de una obligación que deben cumplir las instituciones del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y actores privados.

En caso no lo hagan, el proyecto o servicio no podrá continuar con su ejecución, al no cumplir con la normativa ambiental; y es pasible de las sanciones correspondientes. El nuevo plazo fue estipulado en el Decreto Supremo Nº 040-2019-MTC, emitido a inicios del 2020, con el fin de permitir a los titulares de proyectos y servicios de Transporte iniciar su proceso de adecuación ambiental.